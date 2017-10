'Público': Operação Marquês acusa ex-primeiro-ministro de Portugal por trinta e um crimes

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou na manhã desta quarta-feira que o Ministério Público (MP) deduziu acusação na Operação Marquês contra 28 arguidos, entre eles o ex-primeiro-ministro José Sócrates a quem são imputados 31 crimes. Neste caso foram acusadas um total de 19 pessoas singulares e nove empresas, incluindo o ex-banqueiro Ricardo Salgado, os gestores Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, o fundador do Grupo Lena Joaquim Barroca e o antigo ministro socialista Armando Vara.

De acordo com a reportagem a Procuradoria-Geral da República anunciou que José Sócrates está acusado de 31 crimes: três de corrupção passiva, 16 de lavagem de dinheiro, nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada.

O Ministério Público especifica que o antigo primeiro-ministro acumulou na Suíça 24 milhões de euros "com origem nos grupos Lena, Espírito Santo e Vale de Lobo".

Ricardo Salgado é acusado de 21 crimes (entre eles corrupção activa), Zeinal Bava de cinco e Henrique Granadeiro de oito. Armando Vara, por sua vez, é acusado de cinco crimes.

José Sócrates está acusado de 31 crimes: três de corrupção passiva, 16 de lavagem de dinheiro, nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada

Acusação com mais de 4000 páginas

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal precisa que o despacho final da Operação Marquês tem mais de 4000 páginas e além da acusação integra nove despachos de arquivamento "em relação aos arguidos João Abrantes Serra [ advogado], Joaquim Paulo da Conceição [administrador-executivo do Grupo Lena] e [o empresário] Paulo Lalanda e Castro". Relativamente a este último, adianta a nota, "foi extraída uma certidão para investigação de factos relativos a sociedades que controlava". A PGR explica que o Ministério Público extraiu 15 certidões que lhe vão permitir continuar a investigar suspeitas de crimes relacionadas com este caso em novos processos, agora abertos.

Sobre o conteúdo da acusação, a PGR diz que a investigação se debruçou sobre factos ocorridos entre 2006 e 2015. O Ministério Público considera ter reunido provas que "José Sócrates, na qualidade de primeiro-ministro e também após a cessação dessas funções" cometeu vários crimes, tendo sido corrompido em três ocasiões.

Um dos corruptores ativos terá sido o fundador do Grupo Lena, Joaquim Barroca, o que, segundo a acusação, "permitiu a obtenção", por parte daquele grupo, "de benefícios comerciais". O amigo próximo do antigo primeiro-ministro, Carlos Santos Silva, "interveio como intermediário de José Sócrates em todos os contatos com o referido grupo", afirma a PGR, que considera o empresário um testa-de-ferro de Sócrates .

De acordo com a acusação o antigo banqueiro Ricardo Salgado também teria pago "luvas" ao antigo governante, através de entidades offshore que pertenciam ao Grupo Espírito Santo.

"Tais pagamentos estavam relacionados com intervenções de José Sócrates, enquanto primeiro-ministro, em favor da estratégia definida por Ricardo Salgado para o grupo Portugal Telecom, do qual o BES era acionista". Salgado, diz o MP, utilizou o arguido Hélder Bataglia para fazer circular fundos por contas no estrangeiro controladas por este. "Todos esses pagamentos eram justificados com contratos fictícios", refere o comunicado.

O Ministério Público sustenta igualmente que Sócrates "em conluio com o arguido Armando Vara, nesta época administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), recebeu também pagamentos com origem em receitas desviadas do grupo Vale de Lobo", tendo em vista "facilitar a concessão de financiamentos por parte da CGD".

Segundo a acusação, o dinheiro reunido na Suíça foi, "num primeiro momento, recebido em contas controladas pelo arguido José Paulo Pinto de Sousa [primo de Sócrates] e, mais tarde, em contas de Carlos Santos Silva (neste caso, com prévia passagem por contas de Joaquim Barroca)”.

A nota adianta que o amigo próximo de Sócrates transferiu o dinheiro para Portugal, através de uma “pretensa adesão” ao segundo regime extraordinário de regularização de dívidas ao Estado (uma pequena parte em 2004 e a esmagadora maioria em 2010 e 2011) com o objetivo de “limpar” o dinheiro e colocá-lo em contas abertas em Portugal. O Ministério Público insiste que apesar dos milhões não estarem em nome do antigo governante, o dinheiro era utilizado no “interesse de José Sócrates”. E servia para financiar todo o tipo de gastos como a aquisição de imóveis, obras de arte, pagar viagens ou comprar exemplares do livro do antigo primeiro-ministro.

Tal acontecia através de "entregas de quantias em numerário a José Sócrates, as quais eram efetuadas com a intervenção de Carlos Santos Silva, mas também dos arguidos Inês do Rosário [mulher de Santos Silva], [do motorista] João Perna e do [advogado e colaborador do amigo do antigo primeiro-ministro] Gonçalo Ferreira".

O Ministério Público afirma que a ex-mulher de Sócrates, Sofia Fava - a quem imputa um crime de branqueamento de capitais e outro de falsificação de documento - aceitou figurar como compradora de uma propriedade conhecida como Monte das Margaridas, em Montemor-o-Novo, adquirido com "um financiamento bancário garantido por Carlos Santos Silva, suportado nos fundos trazidos da Suíça".

A acusação sustenta igualmente que Ricardo Salgado mandou fazer pagamentos a dois antigos gestores de topo da Portugal Telecom (PT), Zeinal Bava e Henrique Granadeiro. “Entre 2006 e 2010, estes arguidos exerceram funções na administração da Portugal Telecom, tendo aceitado esses pagamentos para agir em conformidade com interesses definidos por Ricardo Salgado para o BES [Banco Espírito Santo] enquanto acionista da PT”, lê-se na nota da PGR.

A acusação sustenta que também por determinação de Salgado, já em 2010 e 2011, “Carlos Santos Silva terá montado um esquema, em conjunto com Joaquim Barroca e Helder Bataglia, com vista à atribuição de nova quantia a favor de José Sócrates”.

Venda de terreno em Angola

A referência diz respeito à forma como decorreu a venda de um terreno do Grupo Lena em Angola, conhecido como Kanhangulo, que foi acordado por 35 milhões de euros e acabou por ser vendido por cerca de 20 milhões. Isto já depois de o grupo ter retido um sinal de oito milhões de euros e ter dado o negócio sem efeitos por incumprimento do comprador. Através do pretenso incumprimento do contrato de promessa, diz a nota da PGR, “foi justificada a transferência de uma quantia para as contas do Grupo Lena que ficou com o encargo de devolver o mesmo montante a Carlos Santos Silva ou a sociedades do mesmo, para este, por sua vez, fazer chegar o dinheiro a José Sócrates”.

No comunicado, o Ministério Público contabiliza que ao longo do inquérito foram efetuadas "cerca de duas centenas de buscas, inquiridas mais de 200 testemunhas e recolhidos dados bancários sobre cerca de 500 contas, quer domiciliadas em Portugal quer no estrangeiro".

>> Público