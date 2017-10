Papa supera 40 milhões de seguidores no Twitter

O papa Francisco superou 40 milhões de seguidores, somadas suas nove contas oficiais em diferentes idiomas, no Twitter, anunciou a Santa Sé nesta quarta-feira (11).

Com o novo núimero, o líder da Igreja Católica, que costuma postar em suas páginas mensagens religiosas, se aproxima do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atualmente conta com 40,3 milhões de seguidores.

Segundo o Vaticano, nos últimos 12 meses, as contas do Pontífice ganharam mais de nove milhões de seguidores "anônimos", cristãos ou não, líderes políticos ou outros representantes da cultura".

A conta espanhola (@Pontifex_es) é a mais popular, com 14,6 milhões de seguidores, seguida da versão em inglês (14 milhões).

Atrás vêm as contas em italiano (4,6 milhões), português (3 milhões), polonês (mais de 953 mil), francês (mais de 944 mil) e latim (843 mil).

A conta do Papa foi aberta oficialmente em dezembro de 2012 pelo papa Bento XV. No instagram, Francisco já alcançou cinco milhões de seguidores.