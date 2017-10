'NYT': Saiba os reais motivos da Venezuela estar incluída na proibição de viagens de Trump

Matéria publicada nesta quarta-feira (11) pelo jornal norte-americano The New York Times fala sobre a controversa proibição de viagens á Venezuela, por parte do presidente Donald Trump.

A explicação oficial da administração Trump para a inclusão da Venezuela na última proibição de viagem é a falta de cooperação para verificar se seus cidadãos representam ameaças à segurança nacional ou à segurança pública dos Estados Unidos, afirma o noticiário. Mas é difícil escapar da conclusão de que a Venezuela foi incluída na proibição de viagem para fornecer cobertura legal para o objetivo de Trump de um "encerramento total e completo" de muçulmanos que entram nos Estados Unidos.

A proibição pode avançar uma estratégia de sanções que está lutando para ganhar força contra o governo do presidente Nicolás Maduro, mas vai fazer pouco para proteger os Estados Unidos, avalia o NYT.

O compartilhamento de informações e a cooperação entre os Estados Unidos e a Venezuela são pouco ideais, e os diplomatas venezuelanos foram acusados ​​de executar um esquema de venda de passaportes para pessoas do Oriente Médio com vínculos com o terrorismo. No entanto, a Casa Branca eximiu a todos menos uma pequena fração de venezuelanos - aqueles que trabalham para uma das cinco entidades governamentais e suas famílias - da proibição. Uma lacuna tão ampla sugere que as considerações de segurança nacional eram menos que convincentes. Funcionários dos Estados Unidos têm meios alternativos para verificar a identidade dos venezuelanos que visitam o país. Então, por que incluir a Venezuela como um todo, questiona o artigo do diário dos EUA.

O primeiro motivo não tem nada a ver com a Venezuela e tudo a ver com a proibição de viajar. À medida que a Casa Branca continua a buscar uma proibição de viagem de longo prazo que possa sobreviver ao escrutínio constitucional, espera que a inclusão da Venezuela (ao lado da Coréia do Norte, que enviou 52 visitantes aos Estados Unidos no ano passado) pese ao argumento que a proibição de viajar é motivada por preocupações de segurança legítimas e não por islamofobia. O tempo indicará se os tribunais estão convencidos.

O segundo motivo tem tudo a ver com a Venezuela, mas muito pouco a ver com o propósito declarado da proibição de viajar. A administração Trump aumentou as restrições em resposta à regra repressiva de Maduro, tentando pressionar sem prejudicar o povo venezuelano através de um embargo de petróleo total. A Casa Branca começou por continuar a política do presidente Barack Obama de penalidades individuais contra funcionários venezuelanos acusados ​​de tráfico de drogas, abusos de direitos humanos e corrupção. Quando essas medidas não conseguiram prender o controle autoritário da Venezuela, Trump começou a revisar opções para medidas mais coercivas.

No mês passado, ele impôs restrições financeiras para negar à Venezuela a capacidade de reforçar suas finanças instáveis ​​ao aumentar a dívida. Agora, impedindo os funcionários venezuelanos e suas famílias dos Estados Unidos, pretende aumentar ainda mais o calor do presidente venezuelano enquanto protege os venezuelanos inocentes o máximo possível - embora não inteiramente.

será que vai dar certo? Essa é a questão de milhões de bolívares. Por toda a sua retórica anti-imperialista, muitas autoridades venezuelanas - e, notavelmente, suas famílias - gostam de visitar Miami, Nova York e Disney World, aponta editorial.

Mas parece improvável que as restrições de viagem se revelem suficientes para provocar fraturas de elite e forçar uma mudança de direção em Caracas, acrescenta.

O sistema financeiro dos Estados Unidos e as atrações turísticas são importantes fontes de alavancagem, mas isolar a Venezuela exigirá ação coordenada com a América Latina e a Europa, sem mencionar a China e a Rússia. O impacto das sanções dos Estados Unidos será limitado desde que Maduro e seus colegas tenham acesso a empréstimos em Pequim, armas em Moscou e feriados em Madri, ressalta Times.

Uma vez que não conseguiu garantir os votos para uma resolução contra a Venezuela em uma reunião da Organização dos Estados Americanos em junho, a Casa Branca decidiu principalmente ficar sozinha. O vice-presidente Mike Pence acusou a organização de "não querer proteger a Carta Democrática Interamericana" ao invés de questionar as próprias deficiências diplomáticas de sua administração. O Departamento de Estado declinou participar de um grupo de pressão de países com ideias semelhantes liderados pelo Peru e Canadá. E o próprio Presidente Trump falou amplamente sobre uma "opção militar".

>> The New York Times