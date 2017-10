Itália mostra desconforto com situação de Battisti, diz blog

O governo da Itália teria demonstrado ao Brasil seu "desconforto" por conta da hesitação do presidente Michel Temer em aprovar a extradição de Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por terrorismo e assassinato em seu país.

A informação é do blog do jornalista Gerson Camarotti, do portal "G1", que cita "parlamentares próximos ao Planalto". Segundo ele, a expectativa de Roma era de que a expulsão fosse efetivada após a prisão de Battisti em Corumbá (MS), ocorrida em 4 de outubro.

Na ocasião, o italiano foi pego tentando entrar na Bolívia com o equivalente a R$ 23 mil em moeda estrangeira e acabou indiciado por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Depois de dois dias na cadeia, Battisti foi libertado por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região (TRF-3).

A defesa do italiano já entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão de qualquer processo de extradição, mas o caso segue na mesa do ministro Luiz Fux, designado como relator.

O governo da Itália acredita que Battisti estava tentando fugir do Brasil ao se dirigir à Bolívia, mas ele alega que seu objetivo no país vizinho era apenas "comprar roupas de couro".

