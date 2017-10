Itália faz campanha de prevenção contra desastres naturais

Um terremoto, tsunami ou outro tipo de desastre natural pode acontecer a qualquer minuto. Pensando nisso, mais de 5 mil voluntários da Proteção Civil da Itália farão uma campanha no próximo sábado (14) para informar o público sobre como agir em caso de catástrofes do tipo.

Realizada anualmente, a ação "Io non rischio" ("Não vou arriscar", em tradução livre) estará nas praças de 103 capitais de província e envolverá cerca de 750 organizações de proteção civil. "O objetivo é fazer da cultura da prevenção um patrimônio compartilhado por todos os cidadãos, tornando-os mais conscientes e exigentes. Conhecer os riscos do próprio território, as áreas seguras e as que estão sob risco e as medidas previstas em caso de alerta significa transformar a prevenção em ações cotidianas que podem evitar a perda de vidas humanas", disse o chefe do Departamento de Proteção Civil, Angelo Borrelli.