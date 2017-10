A Câmara dos Deputados da Itália confirmou nesta quarta-feira (11) o segundo voto de confiança à reforma eleitoral do governo do primeiro-ministro, Paolo Gentiloni, com um placar de 308 a 81 a favor do governo. Ao todo, apenas oito se abstiveram.

A votação dizia respeito ao segundo artigo do texto. A terceira etapa ocorrerá nesta quinta-feira (12), a partir das 9h da manhã local.