'Der Spiegel': Escândalo de corrupção na Airbus envolve civis e militares de governos estrangeiros

Matéria publicada nesta quarta-feira (11) pela revista Der Spiegel descreve um monumental esquema de corrupção da gigante aeroespacial europeia Airbus, que divide o mercado mundial de aviões comerciais de grande porte com a americana Boeing.

O texto afirma que Tom Enders, presidente da empresa, é o responsável direto pela criação de um fundo de suborno separado dos ativos da empresa (então EADS) para comprar funcionários civis e militares de governos estrangeiros que favorecessem a aquisição de aeronaves Airbus.

O longo editorial afirma que Enders deve viver "tempos turbulentos" devido ao caso, que pode gerar "multas substanciais" à empresa. Ele fez os comentários em comunicado aos 134 mil empregados da Airbus na sexta (6), após uma semana na qual a mídia alemã revelou detalhes de uma investigação sobre a suspeita de pagamento de propina para garantir a venda de 18 caças avançados Eurofighter Typhoon para a Áustria.

De acordo com Spiegel um dos primeiros casos levantados pelas polícias de Londres e Munique referiu-se a pagamentos vultosos de propinas, feitas pela Vector a funcionários austríacos, para azeitar o contrato de compra de 18 jatos Eurofighters para aquele país. Estão avançadas também investigações que indicam subornos pagos a funcionários de empresas privadas, na esfera da aviação comercial.

A revista revela que investigadores de Munique estão prontos para indiciar executivos da Airbus. O caso também é apurado por autoridades anticorrupção da França e do Reino Unido, e poderá atingir também uma série de negócios civis da empresa em lugares como a China ou a Indonésia.

A investigação na Alemanha chegou a três empresas suspeitas de serem laranjas de diretores da Airbus, cuja atual divisão de defesa era então chamada de EADS, abertas em 2014. A principal dela fica em Londres e se chama Vector Aerospace, tendo dois funcionários e depositária de uma remessa de 114 milhões de euros da gigante europeia. Oficialmente, eles receberam por negociar programas de "offset", ou seja, as compensações industriais que a Áustria receberia ao topar comprar o Eurofighter. Só que inicialmente os programas seriam feitos dentro da estrutura da Airbus/EADS, sujeitos a multas se não fossem cumpridos, e não por terceiros, o que levou a suspeitas sobre o direcionamento do dinheiro.

Der Spiegel também localizou um contador romeno que teve contatos com a Airbus/EADS enquanto trabalhava numa escola em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Já de volta à Romênia, ele recebeu US$ 5 milhões por serviços de "offset" com a Áustria. Ele diz que nunca viu o dinheiro.

A Airbus diz que abriu voluntariamente seus arquivos aos investigadores sobre o caso apurado, e que sua própria checagem não teria encontrado nenhuma irregularidade. Para complicar, sua estrutura acionária inclui os Estados alemão (11,1%), francês (11,1%) e espanhol (4,2%), o que já está gerando uma troca feroz de acusações entre governos nos bastidores, finaliza Spiegel.

