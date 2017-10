Vaticano divulga agenda do Papa em Myanmar e Bangladesh

O Vaticano divulgou nesta terça-feira (10) a programação oficial da próxima viagem do papa Francisco a Myanmar e a Bangladesh, que acontecerá de 26 de novembro a 2 de dezembro, depois de quase três anos.

Francisco vai percorrer mais de 17 mil quilômetros. Seu primeiro compromisso será uma visita inédita a Myanmar. A agenda do Pontífice ainda inclui encontros com a líder do governo e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, autoridades políticas, líderes católicos e com o Conselho Supremo dos Monges Budistas do país.

O líder da Igreja Católica encerrará a primeira etapa da viagem no dia 30 de novembro, com uma missa para os jovens na Catedral de Rangum.

Em Bangladesh, que recebeu o papa João Paulo II em 1986, Jorge Mario Bergoglio visitará o memorial nacional aos mártires de Savar, onde fará uma audiência com políticos e religiosos. No programa oficial, ainda há um momento inter-religioso de oração pela paz.

A viagem do Papa acontecerá em um momento de tensão entre os dois países, principalmente pela onda de violência em Myanmar contra pessoas da etnia rohingya, as quais tentam fugir para Bangladesh. Ao todo mais de meio milhão da minoria muçulmana já fugiu do país liderado por uma Nobel da Paz. Inclusive o próprio Francisco condenou a escala de violência. Confira a agenda completa: 28/11 Às 14 horas, o Papa parte do aeroporto de Yagon para Nay Pyi Taw, onde será recebido às 15h10.

Às 15h50, ocorre a cerimônia de boas-vindas no Palácio Presidencial, com a visita de cortesia ao presidente às 16 horas, o encontro com os conselheiros de Estado e ministros dos Assuntos Externos, às 16h30.

O encontro com as autoridades, com a sociedade civil e o Corpo Diplomático, às 17h15, no International Convention Centre, conclui as atividades do Pontífice em Nay Pyi Taw, que retorna para Yangon às 18h20, transferindo-se então para o Arcebispado.

29/11 Às 9h30, o papa Francisco preside a celebração da Santa Missa no Kyaikkasan Ground.

Às 16h15, ele encontra o Conselho Supremo "Sangha" dos monges budistas no Kaba Aye Centre e às 17h15 os bispos de Myanmar na Catedral de St. Mary.

30/11 Às 10h15 o Papa celebra a missa com os jovens na Catedral de St.

Mary e às 12h45 se despede de Myanmar no Aeroporto internacional de Yangon, de onde parte para a capital de Bangladesh às 13h05.

Ao chegar ao Aeroporto internacional de Daca, às 15 horas, o papa Francisco participa da cerimônia de Boas-vindas.

Às 16 horas, visita o National Martyr's Memorial de Savar e após, às 16h45, a homenagem ao pai da nação no Bangabandhu Memorial Museum, onde assina o Livro de Honra.

Às 17h30, Francisco realiza visita de cortesia ao presidente no Palácio Presidencial, encontrando a seguir no mesmo local as autoridades, a sociedade civil e o Corpo Diplomático.

01/12 Às 10 horas, o líder da Igreja Católica preside a Santa Missa e Ordenação Presbiteral no Suhrawardy Udyan Park.

Às 15h20, recebe a visita do primeiro-ministroo na Nunciatura Apostólica.

Às 16 horas, visita a Catedral e logo a seguir, na Casa dos Sacerdotes idosos, encontra os bispos de Bangladesh.

Às 17 horas, o Encontro Inter-religioso e Ecumênico pela Paz no Jardim do Arcebispado.

02/12 Às 10 horas, visita privada à Casa Madre Teresa de Tejgaon.

Às 10h45, o encontro com os sacerdotes, religiosos (as), consagrados, seminaristas e noviças na Igreja do Santo Rosário.

Às 11h45, o Papa visita o cemitério paroquial e a antiga Igreja do Santo Rosário.

Às 15h20 participa do Encontro com os Jovens no Notre Dame College de Daca, concluindo assim a 21ª Viagem Apostólica internacional de seu Pontificado. Às 17h05, o avião com o Papa Francisco parte do aeroporto Internacional de Daca devendo chegar ao aeroporto de Ciampino, em Roma, às 23 horas do mesmo dia.