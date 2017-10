Quem é o idiota? Trump desafia Tillerson a comparar QI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu nesta terça-feira (10) "defender" sua inteligência depois que o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, o teria chamado de "idiota" em uma declaração à imprensa, e sugeriu que ambos comparassem seus testes de quociente de inteligência (QI).

Na última semana, Tillerson precisou negar uma matéria da "NBC News", que revelava que ele teria chamado Trump de "idiota" depois de uma reunião em julho no Pentágono. Na ocasião, o secretário desconversou e afirmou "Ele é inteligente".

Nesta terça-feira (10), o republicano almoçou com Tillerson na Casa Branca. Lá, o magnata desconversou e disse que o episódio não passa de "uma notícia falsa", ao falar com a revista "Forbes".

"Mas, se fez isso, acho que teremos de comparar os testes de QI e posso lhe dizer quem vai ganhar", acrescentou Trump.

A matéria da NBC News foi publicada poucos dias depois do chefe de Estado desautorizar Tillerson, em tom de brincadeira, por "perder tempo" tentando negociar com a Coreia do Norte para conter seu potente programa balístico.