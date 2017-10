1ª senadora trans da América Latina assume cargo no Uruguai

Michelle Suárez, a primeira senadora transexual da América Latina, assumiu nesta terça-feira (10) suas funções no Senado do Uruguai. Ela substituirá Marcos Carámbula, seu companheiro no Partido Comunista, que renunciou ao assento na Câmara Alta de Montevidéu.

Michelle tem 33 anos e é advogada. Em 2010, ela também foi a primeira pessoa transexual a obter um diploma universitário no país. "Eu aposto em uma sociedade mais justa e menos discriminatória, porque as oportunidades que eu tenho são materialmente impossíveis para muitas mulheres transgêneros", disse.

A senadora foi eleita nas eleições de 2014, mas não foi a primeira pessoa trans a chegar efetivamente a um parlamento latino-americano. Em dezembro de 2015, a venezuelana Tamara Adrían foi eleita deputada da Assembleia Nacional de Caracas como candidata da Vontade Popular, cujo líder Leopoldo López é uma das figuras principais da oposição ao governo de Nicolás Maduro.