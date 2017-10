Papa Francisco fará ligação para Estação Espacial neste mês

O papa Francisco fará uma ligação no próximo dia 26 de outubro para a tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS, sigla em inglês), anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (9). Segundo a Santa Sé, a transmissão acontecerá às 17h locais direto da sala Paulo VI. No entanto, não foram divulgados mais detalhes, mas o líder da Igreja Católica tem apoiado o trabalho da Pontifícia Academia de Ciências, que regularmente une cientistas de todo o mundo.

A atual tripulação conta com seis pessoas, três norte-americanos, dois russos e o italiano Paolo Nespoli, que regularmente publica imagens "espaciais" de pontos turísticos da Itália e do mundo inteiro em sua conta no Twitter.

Em 21 de maio de 2011, Bento XVI se tornou o primeiro Papa a manter contato com astronautas em missão espacial, considerando eles "os representantes da humanidade numa exploração que introduz novos espaços e possibilidades de futuro".

Na ocasião, durante a conversa via satélite, Bento XVI ressaltou a "valentia, a disciplina e a extrema responsabilidade com que se preparam para a missão".