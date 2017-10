Naufrágio deixa mortos e feridos entre Myanmar e Bangladesh

Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação que transportava membros da minoria muçulmana rohingya fugindo de Myanmar. A tragédia ocorreu no último domingo (8) na Baía de Bengala, perto da foz do rio Naf, que separa Myanmar e Bangladesh.

De acordo com um chefe da polícia local, ainda não há informações sobre a quantidade correta de pessoas que estavam no barco, no entanto, há relatos de que o número seja entre 60 e 100 refugiados, incluindo 30 ou 35 homens. Ainda segundo as autoridades, cinco das vítimas eram crianças.

Esta é mais uma tragédia da crise que já levou mais de meio milhão de rohingyas para a região depois que o Exército lançou uma campanha contra os mesmos em resposta a ataques realizados em 25 de agosto.