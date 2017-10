Incêndio na Califórnia deixa mortos e milhares de evacuados

Uma série de incêndios atingiu a Califórnia, nos Estados Unidos, e causou a destruição de ao menos 1,5 mil imóveis, entre residenciais e comerciais. Ao menos duas pessoas morreram e 20 mil foram evacuadas, informaram as autoridades nesta segunda-feira (9).

Segundo as equipes de emergência, apenas 5% das chamas foram controladas, porque os trabalhos estão sendo dificultados pelos fortes ventos em Erskine, na área do Lago Isabella.

O fogo, que começou na tarde da última quinta-feira (5) em Erskine, a três horas ao norte de Los Angeles, já havia arrasado 121 quilômetros quadrados até a tarde de sexta-feira (6).

Pelo menos 200 pacientes de um hospital da região, entre eles 80 da unidade de terapia intensiva, precisaram ser transferidos.

Mais de 800 bombeiros tentam combater o fogo, informaram as autoridades.

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou estado de emergência na região. Napa - como é conhecida a área em que ficam Santa Rosa e Sonoma - também foi atingida pelo fogo. Com ventos fortes, as chamas se espalharam rapidamente e atingiram a região, inclusive as proximidades do autódromo de Sonoma, onde ocorrem as decisões da Fórmula Indy.

A Califórnia é um estado que tem sofrido muito com incêndios florestais e, nesta época do ano, os indíces ainda são maiores.

A seca na região já dura cinco anos.