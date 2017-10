Após mais de 208 dias, Holanda anuncia novo governo

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou nesta segunda-feira (9) que os quatro partidos que negociavam um pacto de governo chegaram a um acordo e contarão com o apoio de 76 deputados dos 150 que compõem o Parlamento.

O acordo foi alcançado 208 dias depois das eleições legislativas de 15 de março, considerado o período mais londo de negociações na história da Holanda desde a Segunda Guerra Mundial.

"Estamos muito contentes, fechamos um acordo de governo", declarou Rutte à imprensa após encerrar uma reunião com os negociadores dos quatro partidos. A coligação é formada pelo partido de direita "Popular para a Liberdade e a Democracia" (VVD), do premier Rutte, pelo centrista "D66", pelo Apelo Democrata-Cristão (CDA) e o Esquerda Verde.

Está previsto que o acordo final seja apresentado ao público amanhã (10), mas alguns deputados ainda podem pedir a seus líderes pequenas mudanças.

A grande dificuldade em formar uma coalizão teve a ver com o fato de que o principal aliado do VVD, o Partido Trabalhista (PvdA), despencou nas eleições do dia 15 de março e teve apenas nove assentos no Parlamento - contra os 38 da eleição anterior.

Além disso, ocorreram muitas divergências sobre as questões ligadas às políticas migratórias entre as quatro siglas. Os 208 dias de negociações são um recorde na Holanda, onde a média do tempo necessário para formar uma coligação é de 72 dias.