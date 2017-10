Trump acusa Irã de financiamento da Coreia do Norte

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou Teerã de apoio financeiro à Coreia do Norte.

"Estou seguro que eles [o Irã] financiam a Coreia do Norte, estou seguro que eles têm comércio com a Coreia do Norte, estou seguro que eles têm negócios com a Coreia do Norte, o que é completamente inaceitável", afirmou o líder norte-americano em entrevista ao canal TBN.

Trump frisou que as ações do Irã "minam o espirito" do acordo nuclear e prometeu anunciar sua decisão quanto à postura dos EUA no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, sigla em inglês; acordo internacional acerca do programa nuclear iraniano) no futuro próximo.

O presidente dos EUA acrescentou que considera o Irã um "ator ruim" que merece ser tratado "do jeito correspondente".

Anteriormente, várias fontes da mídia comunicaram que Trump tenciona abandonar JCPOA e anunciar que o acordo contraria os interesses nacionais dos EUA.