Repórter italiano é detido na Venezuela por entrar em prisão

Três jornalistas, entre eles um italiano, foram presos depois de entrarem em uma penitênciaria venezuelana considerada perigosa para realizar uma reportagem, denunciaram neste sábado (7) organizações de imprensa e de defesa dos direitos humanos.

De acordo com a ONG Foro Penal, o italiano Roberto Di Matteo junto com o suíço Filippo Rossi, bem como o venezuelano Jesús Medina, foram detidos depois que acessaram a penitência de Tocorón, no norte do estado de Aragua. Di Matteo é cinegrafista do jornal italiano "Il Giornale", para qual colabora regularmente o jornalista independente suíço.

Rossi também já trabalhou para o "Corriere del Ticino". Por sua vez, o venezuelano é um fotojornalista do portal "DolarToday", opositor ao governo do presidente Nicolás Maduro.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Itália, a embaixada do país na Venezuela "acompanha desde o início o caso da prisão do cidadão italiano Roberto Di Matteo e está em contato com as autoridades locais".

A Suíça também confirmou a detenção de seu jornalista e informou que permanece em contato "com as autoridades competentes e auxilia o compatriota no âmbito da proteção consular.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP) indiciou que os três jornalistas realizavam uma "investigação jornalística" no local, mas não informou para quais meios de comunicação eles trabalhavam.

Uma imagem dos jornalistas algemados com dois militares foi transmitida pelo sindicato. Foram confiscados telefones celulares e câmeras. Advogados de defesa já seguiram para o local.

Recentemente, várias organizações não governamentais denunciaram a superlotação e desnutrição em centros de detenção da Venezuela.