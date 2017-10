Pyongyang dispõe de mais de 7.000 bases militares subterrâneas 

De acordo com estimativas realizadas pelos militares sul-coreanos, na Coreia do Norte há mais de 7.000 bases e instalações militares subterrâneas, informa a agência sul-coreana Yonhap citando fontes do Ministério de Defesa do país.

Neste contexto, os militares comentaram a possibilidade de a Coreia do Sul poder criar armas eletromagnéticas, um meio eficaz para destruir instalações militares subterrâneas.

Os especialistas estrangeiros confirmaram que há muito tempo que Coreia do Norte usa este método de esconder instalações militares e estatais importantes debaixo da terra e nas numerosas montanhas do país, assinalou o colunista do jornal russo Rossiyskaya Gazeta, Oleg Kirianov. Este método permite esconder as instalações e protegê-las de possíveis ataques aéreos.

Os engenheiros da Coreia do Norte têm ganhado fama por sua capacidade de construir tuneis muito profundos em prazos curtos, acrescentou o especialista. Em particular, nas montanhas de Myohyangsan, que estão situadas no centro do país, em apenas um ano foi construído um enorme complexo, diretamente nas rochas, que atualmente serve para guardar os presentes recebidos pelos líderes da Coreia do Norte, Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un. O complexo representa vários quilômetros de corredores subterrâneos e salas dentro da rocha maciça.