Protestos contra Putin deixam mais de 200 presos na Rússia

As autoridades da Rússia prenderam neste sábado (7) mais de 200 manifestantes que realizaram protestos contra o presidente Vladimir Putin em várias cidades do país em um ato organizado por simpatizantes do oposicionista Alexey Navalny.

De acordo com a organização OVD, há registros de ao menos 271 detidos em pelo menos 26 cidades. O ato tem o objetivo de pressionar o mandatário russo para autorizar que o opositor disputa a corrida presidencial.

Os atos, que coincidem com o aniversário de 65 anos de Putin, reuniram jovens, que inclusive carregaram um pato amarelo, símbolo de apoio a Navalny.

Durante esta manhã, mais de duas mil pessoas se reuniram em Moscou entoando gritos como "A Rússia deve ser livre" e "Rússia sem Putin" antes de seguir até o Kremlin, a sede do governo.

Considerado líder da oposição, Navalny cumpre prisão de 20 dias por violar regras em reuniões públicas após convocar protestos na capital russa e em outras regiões do país. Esta é a terceira vez que o líder é preso neste ano. Em março do ano que vem, Putin deve se candidatar ao quarto mandado.

O presidente russo tem dominado a paisagem política da Rússia por quase 18 anos. Por sua vez, Navalny também espera concorrer, apesar de não ser considerado elegível devido ao cumprimento das penas de prisão.