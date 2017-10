Incêndio em shopping evacua milhares de pessoas na Rússia

Mais de três mil pessoas foram evacuadas neste domingo (8) de um shopping na região de Moscou, após um "enorme incêndio" atingir o local, informou o Ministério para Situações de Emergência da Rússia.

De acordo com o jornal "Russia Today", o incêndio já se propagou por uma superfície de 55 mil metros quadrados. Além disso, segundo as autoridades, existe a possibilidade do prédio desabar. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

Até o momento, mais de 100 bombeiros, 25 caminhões e dois helicópteros foram mobilizados para tentar evitar que as chamas se propaguem para outros imóveis da região.