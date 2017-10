Explosão em estação de gás em Gana deixa mortos e feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 35 ficaram feridas - a maioria com queimaduras - na madrugada deste domingo (8) após a explosão de um posto de gasolina em Acra, na capital de Gana.

De acordo com as autoridades locais, as causas da explosão ainda são desconhecidas. No entanto, segundo a imprensa, o incêndio de um caminhão pode ter sido responsável pelo episódio.

A estação de serviço está localizada em um cruzamento do norte da cidade, próximo a um prédio da Universidade de Gana. O complexo é composto por um depósito de armazenamento de gás e dois postos de gasolina.

Em 2015, cerca de 100 pessoas morreram após uma explosão parecida. Já em maio deste ano, seis faleceram e 80 ficaram feridas após a destruição de uma cisterna de combustível.