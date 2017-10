A Estação Central de Lausanne, na Suíça, precisou ser evacuada na tarde deste domingo devido a uma ameaça de bomba, segundo informou a mídia local.

De acordo com fontes policiais citadas pela Tribune de Genève, o incidente foi provocado após uma mala suspeita ser abandonada na estação, que foi fechada e isolada.

No momento, uma equipe do esquadrão antibombas trabalha no local.