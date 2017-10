Ataque do Talibã deixa policiais mortos no norte do Afeganistão

Militantes do Talibã realizaram um ataque contra um posto de checagem na província de Baghlan, no norte do Afeganistão, matando ao menos dois agentes das forças de segurança, segundo informou a mídia local.

De acordo com a TOLOnews, o incidente ocorreu na manhã do último sábado, na vila de Chashme Sher. Além dos dois policiais mortos, outro ficou ferido, mas seu estado não foi revelado.

A polícia informou que, no ataque, cujos detalhes ainda são desconhecidos, os terroristas conseguiram levar algumas armas que estavam guardadas no local.

As forças de defesa e segurança do Afeganistão, apoiadas pela coalizão liderada pelos Estados Unidos, estão atualmente realizando operações conjuntas para combater o terrorismo em todo o país, em meio a uma nova estratégia anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, no final de agosto. Nesse contexto, após o anúncio de Trump, o Talibã prometeu continuar com sua jihad.