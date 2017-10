Seul está em alerta frente aos planos de Pyongyang de testar mísseis de longo alcance

Respondendo à ultima declaração por parte do congressista russo Anton Morozov quanto aos alegados preparativos de Pyongyang para novos testes de mísseis balísticos, a Coreia do Sul se prepara ela própria para possíveis provocações nos dias do aniversário do partido norte-coreano.

A Coreia do Sul está observando atentamente sinais de "provocações" do país vizinho, afirmou o representante do governo de Seul, Cheong Wa Dae, depois de o congressista russo ter avisado sobre o próximo lançamento de mísseis.

"O governo está monitorando atentamente a situação, havendo a possibilidade de a Coreia do Norte levar a cabo provocações nos dias do aniversário do partido", disse o representante do presidente sul-coreano, citado pela agência Yonhap.

A Coreia do Norte agenda frequentemente tais testes nas datas de comemorações importantes. Este domingo se comemora a ascensão de Kim Jong-il a secretário-geral e a criação do principal partido do país, comunicou a agência sul-coreana esta terça-feira (3).

"Caso a Coreia do Norte realize provocações, Seul vai responder de forma severa", disse o representante, acrescentando que por enquanto tais sinais não foram detectados.

Nesta sexta-feira (6), o congressista russo Anton Morozov, depois de se ter encontrado com altos funcionários da Coreia do Norte, afirmou que Pyongyang planeja realizar testes de mísseis capazes de atingir a costa oeste dos Estados Unidos.

Anteriormente, o porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Christopher Logan, afirmou que Washington também está observando atentamente a situação em torno da península da Coreia no que respeita aos mísseis de longo alcance.

