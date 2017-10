Pyongyang exorta população a começar grande luta nacional contra os EUA

A Coreia do Norte exortou a uma grande luta nacional contra os EUA e as suas "iniciativas mafiosas destinadas à dominação e agressão".

A declaração surge após a informação de que um porta-aviões estadunidense está se dirigindo para a Península da Coreia para participar de manobras com a Coreia do Sul.

"As iniciativas mafiosas dos EUA destinadas à dominação, subjugação, agressão e guerra se tornam cada vez mais imprudentes e perigosas na sequência da loucura e sede de guerra de Trump, que sem hesitação cospe comentários sobre a 'destruição total da Coreia do Norte'", comunicou o porta-voz do Comitê Nacional da Paz da Coreia do Norte, citado pela agência estatal KCNA, informa o RT.

"Os traidores pró-norte-americanos e maníacos da confrontação na Coreia do Sul estão incentivando a histeria de guerra dos EUA", afirma a declaração da KCNA.

Pyongyang também criticou o Tratado da Defesa Mútua entre os EUA e a Coreia do Sul. Este tratado, celebrado em 1953, permite a Washington estacionar forças na Coreia do Sul.

De acordo com Pyongyang, o tratado é "um documento de guerra agressivo e traidor" que ajuda Washington a manter as suas "forças imperialistas" na Coreia do Sul.

Na sexta (6) o porta-aviões USS Ronald Reagan, com cerca de 80 aviões militares a bordo, se dirigiu do Mar do Sul para as costas da Coreia do Sul. É provável que os exercícios militares sejam realizados em 20 de outubro, informou a agência de notícias Yonhap.

