Líder do Talibã pede que seus militantes parem de lutar contra o Daesh

O líder do movimento Talibã no Afeganistão, Hibatullah Akhundzada, pediu aos seus seguidores para encerrar as hostilidades contra militantes do grupo terrorista Daesh, segundo informou a mídia local neste sábado.

O pedido de Akhundzada teria sido feito há dez dias, durante um encontro da organização na província afegã de Helmand, no sul do país.

De acordo com a 1TV News, além de membros da Quetta Shura, alta liderança do Talibã, também participaram do evento representantes do movimento de diversas partes do Afeganistão, para quem o grande líder teria dito que o confronto com o Daesh não faz sentido porque os dois grupos possuem objetivos comuns.