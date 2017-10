Irã afirma que seu programa de mísseis balísticos não é negociável

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o seu programa de mísseis balísticos de defesa não é negociável e não contradiz o acordo nuclear assinado com países do Ocidente, o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

Um porta-voz da chancelaria iraniana negou nesta sexta-feira (6) que Teerã quer negociar seu programa balístico.

A suposta intenção iraniana de discutir seu programa balístico foi noticiada pela agência de notícias Reuters, que informou que Teerã teria disposição em sentar na mesa de negociação com os países signatários do acordo nuclear.

"O Irã enfatizou durante todas as reuniões diplomáticas com funcionários estrangeiros… que o programa de mísseis balísticos de defesa não é negociável e não contradiz a resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse o chanceler iraniano Bahram Qassemi.

A resolução citada por Qassemi é basicamente um apoio ao acordo nuclear iraniano que retirou sanções impostas contra Teerã em troca de garantias de que seu programa nuclear teria fins pacíficos.

O programa de mísseis balísticos do Irã desencadeou o descontentamento e as preocupações de outros países — principalmente os Estados Unidos.

>> Sputnik