Furacão Nate deve atingir categoria 2 ao chegar nos EUA

O furacão Nate, que atingiu a categoria 1 neste sábado (7), deve se fortalecer ainda mais nas próximas horas alcançando o nível 2 assim que chegar na Costa do Golfo dos Estados Unidos. De acordo com o Centro Nacional de Furacões (CNH, sigla em inglês) em Miami, o centro do furacão registrou ventos de 285 km/h em direção ao sudeste da foz do rio Mississipi.

O fenômeno começou a ganhar força durante sua passagem pela Península de Yucatán, após ter devastado a América Central, onde pelo menos 22 pessoas morreram.

As autoridades dos estados de Louisiana e do Mississippi, nos EUA, já declararam estado de emergência. Algumas pessoas foram orientadas para deixar as áreas costeiras e ilhas da região antes da passagem do furacão.

Além disso, diversas pessoas foram retiradas das plataformas de petróleo offshore no Golfo. Segundo o governo de Mississippi, cerca de 11 abrigos serão disponibilizados para as famílias que evacuarem suas residências.

O CNH ainda aletou que Nate pode aumentar os níveis do mar entre 1,2 a 2,1 metros em Morgan City, na Louisiana, até o Alabama, na fronteira da Flórida.