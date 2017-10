Carro atropela pedestres perto de Museu em Londres

Diversas pessoas ficaram feridas depois que um automóvel atingiu um grupo de pedestres em frente ao Museu de História Natural de Londres, informou neste sábado (7) a imprensa local. De acordo com a polícia britânica, o incidente ocorreu na Exhibition Road, região repleta de museus na capital da Inglaterra. O carro teria invadido uma calçada perto da atração turística. Uma pessoa foi presa.

As autoridades isolaram a região para prestar os primeiros socorros. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas.

Até o momento não há informações sobre o número de vítimas. No entanto, segundo relatos de um repórter da "BBC", não há pessoas em estado grave.

Por meio de sua conta no Twitter, o Museu de História Natural de Londres confirmou um "incidente sério" no lado de fora do local.

"Estamos trabalhando com a Polícia Metropolitana e vamos divulgar informações atualizadas".