Para Itália, prisão aumenta chance de extraditar Battisti

O ministro da Justiça da Itália, Andrea Orlando, afirmou nesta sexta-feira (6) que a prisão de Cesare Battisti aumenta as possibilidades de ele ser extraditado. A declaração foi dada em entrevista à emissora RAI.

"A Itália, nestes anos e neste momento, fez todo o possível do ponto de vista político e judiciário para obter a extradição de Battisti. Hoje tem um fato novo, que é aquele da prisão, que pode nos permitir ter mais probabilidade de sucesso. É preciso se mover com grande determinação, mas também com grande cautela."

