'NYT': Obama ecoa slogan de sua campanha em palestra no Brasil

Matéria publicada nesta sexta-feira (6) pelo jornal norte-americano The New York Times conta que o ex-presidente Barack Obama disse na quinta-feira (5) aos líderes empresariais no Brasil que se arrependeu de não ter conseguido fazer mais para remediar a política profundamente polarizada dos Estados Unidos enquanto estava no cargo.

Obama não mencionou o nome de seu sucessor e não conseguiu discutir a turbulência que aflige o governo do presidente Trump, relata o NYT.

Segundo a reportagem o ex-presidente também não mostrou os esforços da administração Trump para reverter a reconciliação que ele negociou com Cuba em 2014, uma iniciativa política que foi saudada em toda a América Latina.

"O meu maior arrependimento foi não ter conseguido diminuir as diferenças que emergiram na nossa política tanto quanto eu queria", disse Obama a uma plateia de cerca de 1.000 pessoas que pagaram de US $ 1.500 a US $ 2.400 para o ouvir falar, informa Times.

O noticiário acrescenta que Obama deu pelo menos 10 discursos pagos desde que saiu do cargo de presidente dos EUA, cobrando cerca de US $ 400.000 por aparição Ele esteve em Montreal, Itália e Indonésia nos últimos meses. Um porta-voz declinou dizer o quanto ele foi pago por este discurso.

Seu discurso de 23 minutos em São Paulo, capital financeira do Brasil, foi intitulado "Change the World" Sim, você pode ", ecoando o slogan da campanha de 2008," Sim, podemos".

Obama fez apenas referências fugazes aos escândalos de corrupção que atravessaram o Brasil nos últimos anos, atraindo dezenas de políticos e líderes empresariais em uma ampla investigação de corrupção. Os líderes políticos "devem ser responsabilizados", disse Obama, sem se aprofundar.

O evento, patrocinado pelo banco espanhol Santander e os conglomerados de mídia brasileiros Valor e Globo, atraiu principalmente banqueiros e outros empresários, de acordo com o NYT.

Para os brasileiros, foi uma oportunidade para ver um estadista que foi amplamente admirado aqui quando era presidente e cuja mensagem sobre superar divisões políticas ressoa poderosamente em um país que sofreu anos de revolta neste setor, analisa o texto.

Grupos de interesse público expressaram desapontamento com a velocidade com que Obama cobrava depois de deixar o cargo. Um recente discurso pago por uma empresa de Wall Street mostrou desprezo, conclui.

