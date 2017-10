Lobby pró-armas fala em restringir kit usado em Vegas

A Associação Nacional do Rifle (NRA, na sigla em inglês), entidade que faz o mais poderoso lobby pró-armas dos Estados Unidos, mostrou nesta quinta-feira (5) abertura para negociar uma possível regulamentação de acessórios que aumentam o poder de fogo de armamentos.

Os chamados "bump stocks" foram utilizados pelo atirador Stephen Paddock, autor do massacre do último domingo (1º) em Las Vegas, e servem para transformar armas semiautomáticas em automáticas, que têm venda restrita no país e podem disparar mais de 300 balas por minuto.

O acessório é encontrado facilmente na internet e, na versão mais barata, custa por volta de US$ 100. Nesta quinta, a NRA, que exerce um influente lobby no Congresso norte-americano, pediu para a Casa Branca verificar se os "bump stocks" estão dentro da lei, medida que indica a disposição da entidade em aceitar a regulamentação desse tipo de dispositivo.

Pouco depois, o presidente Donald Trump disse que seu governo está examinando se os "bump stocks" devem ser vetados, e sua porta-voz, Sarah Sanders, "aplaudiu" os "esforços" da associação e garantiu que a Casa Branca quer fazer parte dessa discussão.

A necessidade de discutir possíveis restrições a esses equipamentos também foi destacada pelo presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. "Claramente, é algo que devemos examinar", declarou.

A regulamentação dos "bump stocks" é uma iniciativa modesta, mas representa uma rara abertura do Partido Republicano e da NRA em impor restrições a determinados armamentos nos Estados Unidos, em meio à comoção pelo massacre em Las Vegas, que deixou 59 mortos. (ANSA)