Tribunal suspende sessão de independência da Catalunha

O Tribunal Constitucional da Espanha suspendeu nesta quinta-feira (5) por medida cautelar a sessão do Parlamento da Catalunha agendada para a próxima segunda-feira (9), na qual era esperado que o governo catalão declarasse a independência do território.

A decisão ocorre após o tribunal aceitar um recurso do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC), contrário à separação, que argumenta que um declaração de independência na sessão parlamentar será uma agressão à Constituição.

A sessão parlamentar em questão tinha como ordem de trabalho a legitimação dos resultados do referendo de independência da Catalunha, realizado no último domingo(1), onde o "sim" ganhou com cerca de 90% dos votos.

Também nesta quinta-feira (5), o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, pediu ao presidente do governo da Catalunha, Carles Puigdemont, que anule seu projeto de independência para "evitar males maiores".

Já o ex-presidente espanhol, José María Aznar, exigiu que Rajoy atue diante da crise política após o referendo ou, caso não consiga lidar com a situação, convoque novas eleições. Por sua vez, Puigdemont disse não ter medo de ser preso por organizar um referendo considerado proibido.

"Pessoalmente, eu não tenho medo disso", disse Puigdemont em entrevista ao jornal alemão "Bild" publicada nesta quinta-feira (5), quando perguntado sobre sua possível prisão.

"E não estou mais surpreso com o que o governo espanhol está fazendo. Minha prisão também é possível, o que seria um passo bárbaro", acrescentou.

No último domingo (1), a polícia espanhola usou força para tentar impedir que as pessoas votassem no referendo separatista. Mais de 800 pessoas ficaram feridas.

