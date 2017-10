Quem traiu Anne Frank? Ex-agente do FBI reabre investigação

Quem traiu Anne Frank e sua família? Quem entregou à Gestapo o endereço de Prinsengracht, 263, em Amsterdã, para que a jovem judia e seus pais fossem capturados pelos nazistas? O caso será reaberto pelo ex-agente do FBI Vincent Pankoke, que formou uma equipe com 20 especialistas para, finalmente, tentar responder às perguntas relacionadas à tragédia da pequena Anne, cujo seu diário durante a perseguição nazista virou um best-seller mundial.

Pankoke já criou um site, "Anne Franke- A Cold Case Diary", para documentar toda a investigação. "O que levou a família à prisão permanece obscuro até hoje. A traição parece ser a única conclusão lógica, mas quem faria isso. E por quê?", questionou o ex-agente. "A maior parte das pesquisas sobre esse caso foi feita por escritores, jornalistas ou historiadores, mas nunca por investigadores forenses capazes de usar técnicas específicas e inteligência artificial", comentou. A equipe de Pankoke inclui criminologistas, detetives, psicólogos, analistas de dados, desenvolvedores de software e policiais.

De acordo com o especialista, já foram encontradas evidências novas sobre o caso de Anne Frank graças à desclassificação de documentos secretos mantidos pelos Estados Unidos sobre judeus que foram detidos após sofrerem traições de delatores. A pesquisa de Pankoke está sendo conduzida junto com o Museu Anne Frank, montado na casa onde a jovem morou em esconderijo com sua família em Amsterdã.

O novo estudo deverá ser conduzido até 4 de agosto de 2019, quando serão relembrados os 75 anos da deportação da família Frank. Anne Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica vítima do Holocausto. Seu diário pessoal, que virou o livro "O Diário de Anne Frank" (1947) ajudou historiadores a reconstruírem trechos e relatos do nazismo. Ela morreu em fevereiro de 1945, aos 15 anos de idade, em um campo de concentração.