'Financial Times': EUA se junta a países contra acordo de importação agrícola do Reino Unido e UE

Matéria publicada nesta quinta-feira (5) pelo Financial Times conta que a administração do Trump juntou-se a um grupo de países que se opõem a um acordo entre o Reino Unido e a UE para dividir valiosas cotas de importação agrícola, em um sinal de como os EUA e outros planejam usar o Brexit para forçar o Reino Unido a abrir seu mercado sensível de produtos agrícolas.

Segundo a reportagem o presidente Donald Trump foi um dos patrocinadores internacionais mais proeminentes da Brexit e prometeu negociar rapidamente um "belo acordo comercial" com o Reino Unido depois que este deixar a UE. Mas a objeção de seu governo a um plano preliminar, acordado por Bruxelas e Londres sobre como dividir as "cotas tarifárias" existentes da UE segundo as regras da Organização Mundial do Comércio após o Reino Unido, assume suas próprias obrigações na OMC após Brexit ilustra como Washington provavelmente entrará em uma difícil negociação.

Os EUA se juntaram a outros grandes exportadores agrícolas, incluindo a Argentina, o Brasil e a Nova Zelândia, ao assinar uma carta enviada na semana passada à UE e os embaixadores da OMC no Reino Unido que se opõem ao plano de dividir as cotas que cobrem tudo, da manteiga ao cordeiro da Nova Zelândia às aves e trigo dos EUA, acrescenta FT.

"De acordo com as regras da OMC, essas cotas específicas para países permitem importações de baixa tarifa até certo volume, aumentando as tarifas depois disso. Como tal, eles são vistos como extremamente valiosos para países como a Argentina e a Nova Zelândia que dependem fortemente das exportações agrícolas e do poderoso lobby agrícola nos EUA".

O plano UE-Reino Unido exige que as quotas existentes da UE sejam divididas entre a UE e o Reino Unido após a Brexit com base nas importações e no consumo históricos, explica Times.

Os Estados Unidos e outros, no entanto, argumentam que o método é injusto, pois permitiria efetivamente que a UE reduza suas obrigações para com outros membros da OMC e também estabelecesse um valor baixo para o Reino Unido, informa.

"Tal resultado não seria consistente com o princípio de deixar outros membros da OMC não estarem pior, nem cumprir plenamente os compromissos de acesso existentes no TRQ. Assim, não podemos aceitar tal acordo ", escreveram os países.

"Garantir que os exportadores de produtos alimentares e agrícolas dos EUA tenham o acesso ao mercado na Europa devido a eles, mesmo depois que a Brexit é uma alta prioridade para a administração", disse ela.

O Reino Unido e a UE devem apresentar seu plano para outros membros da OMC durante a semana de 16 de outubro, quando os negociadores comerciais descem em Genebra para o que é conhecido como semana da agricultura, relata.

Entre os planos do Reino Unido é pedir que o seu novo cronograma de cotas agrícolas seja estabelecido usando um método chamado "retificação técnica", o que evitaria ter que obter aprovação de outros membros da OMC. Mas em sua carta aos embaixadores da UE e do Reino Unido, os EUA e outros signatários se opuseram a esse método também, conclui.

