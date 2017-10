'El País': Processo de separação da Catalunha é uma ruína para Espanha

Artigo de opinião publicado nesta quinta-feira (5) pelo jornal espanhol El País fala sobre as consequências do movimento separatistas da Catalunha para a Espanha.

"Ninguém deve se enganar: a grave crise constitucional na Catalunha terá um alto custo para a economia espanhola e, claro, para a economia catalã. Os efeitos começam a aparecer entre a irresponsabilidade suicida do governo, o beneficiário do caos nas ruas, nas instituições ou nas empresas e a relutância do governo em aplicar medidas corretivas".

El País afirma que as agências de classificação de risco alertam que, se a instabilidade persistir na Catalunha, há uma certa probabilidade de perda de crescimento. O Ibex perdeu 2,85% ontem, a maior queda desde o Brexit e as instituições financeiras mais expostas ao risco catalão (CaixaBank, Banco Sabadell) enfrentam uma difícil eleição no caso da Declaração de Independência Unilateral (DUI) . A classificação de risco espanhola continua aumentando e algumas empresas com sede na Catalunha, como Oryzon, anunciaram mudança de suas sedes para Madri.

