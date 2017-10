'The Diplomat': Getúlio Vargas e JK são exaltados em artigo sobre diplomacia

Editorial publicado nesta quarta-feira (4) pelo jornal de Tóquio The Diplomat discute a condição atual de se estabelecer uma relação de diplomacia entre os EUA e a Ásia.

Ao longo do século 20, a diplomacia do pêndulo foi amplamente praticada pelos grandes países periféricos como forma de transformar suas desvantagens relativas em vantagens, diz o texto.

The Diplomat: "Um exemplo clássico foi quando o presidente do Brasil, Getulio Vargas, que durante os anos que precederam a declaração de guerra brasileira contra os poderes do eixo na Segunda Guerra Mundial, flertaram abertamente com a Alemanha nazista enquanto trabalhavam como sempre com os Estados Unidos. No final, o Brasil foi colhido de ambos os lados, suas capacidades de produção industrial se beneficiaram tanto do investimento direto alemão como do americano".

O diário de Tóquio também lembra que no final da década de 1950, o presidente brasileiro, Juscelino Kubitschek, exerceu pressão política sobre o seu homólogo americano, John F. Kennedy, sob a alegação de que uma América Latina empobrecida se tornaria uma presa fácil para a União Soviética. Se Kennedy quisesse que a região permanecesse imune ao comunismo, os fundos americanos precisariam aumentar.

"Sob a gestão de Kubitschek e sua Operação Panamérica (OPA), houve um plano de desenvolvimento para a região, o Banco Interamericano de Desenvolvimento foi fundado e vários acordos bilaterais foram assinados", acrescenta Diplomat.

Após a Segunda Guerra Mundial, a estratégia dos Estados Unidos em relação ao Brasil e a Argentina mudou. À medida que estes se tornaram cada vez mais resistentes à abordagem diplomática de Washington, o primeiro se aproximaria e, de acordo com as palavras, se tornaria o cão de guarda dos Estados Unidos na região. Em certo sentido, essa luta entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro (capital do Brasil na época) para o reconhecimento de Washington foi interpretada como um conflito para a proeminência da América Latina. Em pequena escala, o Paraguai de Stroessner também se envolveu em uma política externa pendular nas décadas de 1950 e 1960, quando o país manteve simultaneamente a corte no Brasil e na Argentina, dois países vizinhos rivais. Como em outros casos de tal balanço diplomático, a certeza de Assunção se beneficiou dessa relação pendular entre os dois.

Os Estados Unidos sob gestão do presidente Donald Trump aparentemente não está atraído pelas perspectivas de investir em laços com o resto do continente. Além do Canadá, um parceiro de longa data, todo o resto se enquadra na rubrica de "América Latina e Caribe", apenas um departamento relevante para a Casa Branca nas últimas décadas. Literalmente, a América fechou as portas e levantou os muros para os latino-americanos em 2017, avalia o autor.

Por outro lado, a Ásia-Pacífico em geral, e a China em particular, se abstém de se intrometer com controvérsias políticas nas Américas, finaliza.

>> The Diplomat