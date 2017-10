Egito pedirá ao Papa para relançar Caminho da Sagrada Família

O ministro do Turismo do Egito, Yahya Rashid, chegou ao Vaticano nesta quarta-feira (4) para buscar apoio e colaboração para relançar a peregrinação do chamado "Caminho da Sagrada Família".

O projeto inclui o itinerário egípcio que une os lugares onde Maria, José e o menino Jesus passaram ao fugir da violência de Herodes, segundo a tradição da Igreja Católica.

A apresentação da ideia será feita às 19h locais, em Roma. Além do pronunciamento de Rashid, estão previstos discursos dos embaixadores egípcios junto à Santa Sé, Seif Elnasr Hatem, e junto ao Estado Italiano, Amr Mostafa Kamal Helmy.

De acordo com a imprensa do Egito, citando a agência católica Fides, o ministro trouxe uma carta de apoio do próprio presidente do país, Abdel Fattah al-Sisi, para entregar ao papa Francisco. Na audiência geral desta quarta-feira, o Pontífice aproveitou para saudar a delegação.

A visita de Jorge Mario Bergoglio ao Egito, ocorrida entre 28 e 29 de abril deste ano, foi valorizada pelas autoridades locais também como uma oportunidade de relançar o país dentro do calendário de visitas da comunidade católica.

Durante um de seus discursos, Francisco relacionou diversas vezes a hospitalidade oferecida pelos egípcios com a mesma dada a Jesus, Maria e José. Entre os diversos lugares visitados pela Sagrada Família estão capelas, santuários, mosteiros e até mesmo árvores.