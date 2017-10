Quem pode comprar armas nos Estados Unidos?

Tema recorrente no debate político norte-americano, o direito à posse de armas é garantido nos Estados Unidos pela Segunda Emenda da Constituição, de 1791, e, normalmente, uma prerrogativa bastante fácil de se exercer.

As restrições para a compra de armamentos variam de estado para estado, mas, de maneira geral, um cidadão norte-americano sem histórico de crimes é livre para adquirir desde pistolas a fuzis de assalto, muitas vezes encontrados nas gôndolas de supermercados.

As alternativas para os interessados são várias: lojas físicas, páginas na internet ou as chamadas "gun shows", feiras bastante populares onde empresas e indivíduos compram e vendem armas livremente. Geralmente, há um controle de antecedentes criminais, que pode levar de poucos minutos a alguns dias, dependendo do estado. Com ficha limpa, nada impedirá o negócio.

Além disso, em estados como Virgínia e Nevada, a negociação direta entre cidadãos é permitida por lei, como em qualquer outro tipo de mercadoria, e o controle de antecedentes criminais depende exclusivamente do interesse do vendedor.

