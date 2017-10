Las Vegas tem fila de 8 horas para doar sangue a feridos

Em um mutirão de solidariedade, centenas de pessoas formam filas de 8 horas para doar sangue para os mais de 500 feridos no ataque em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com as autoridades locais, a população logo aderiu ao apelo por doação de sangue lançado pelos centros médicos e hospitais. Ao todo, há 527 pessoas feridas, sendo 20 em estado grave. Elas foram vítimas do maior massacre com arma de fogo da história dos Estados Unidos, ocorrido na noite do último domingo (1°).

O atirador, o contador aposentado Stephen Craig Paddock, de 64 anos, disparou de seu quarto de hotel, do alto do 32ª andar do resort Mandalay Bay Casino, em direção ao público de 22 mil pessoas do festival de música country "Route 91 Harvest".

As autoridades de Las Vegas também estão recebendo doações no Convention Center South Hall, onde foi montado um posto de atendimento aos familiares das vítimas.

>> Atirador de Las Vegas tinha 42 armas e material explosivo