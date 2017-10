O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, afirmou nesta terça-feira (3) que o ato de proclamação unilateral da independência da comunidade autônoma é apenas uma questão de dias. A declaração foi dada em entrevista concedida à rede britânica "BBC" antes do pronunciamento do rei Felipe VI, mas divulgada depois do discurso do monarca.