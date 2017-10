Catalunha promove greve geral contra repressão da polícia de Madri

A região da Catalunha amanheceu em greve geral nesta terça-feira (3), em protesto pela repressão policial de Madri contra o plebiscito separatista votado no último domingo. Mais de 800 pessoas ficaram feridas durante a tentativa catalã de realizar o referendo, que estava proibido pela Justiça espanhola.

Ao menos 52 estradas foram bloqueadas na Catalunha. Serviços de transporte público como metrô, ônibus e trens tiveram redução de operações.

Praticamente todas as escolas estão fechadas devido à falta de alunos e ao caos no transporte. Os portos de Barcelona e Tarragona também paralisaram suas atividades.

A greve foi convocada pelos sindicatos UGT e CC OO. O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, pediu que a população "não se deixe levar por provocações" e participe de um "protesto cívico" contra a repressão de Madri.

Concentração nas portas dos prédios municipais nesta segunda-feira, em protesto contra a violência

No último domingo, a Catalunha realizou mais uma consulta popular sobre sua independência da Espanha, apesar de todas as ameaças do governo de Madri de Mariano Rajoy de impedir a separação da região.

De acordo com a administração da Catalunha, o "sim" venceu com cerca de 90% dos votos, mas menos da metade dos eleitores compareceu às urnas, o que abriu um debate sobre a validade e representatividade do plebiscito.

A Catalunha acusa o governo espanhol de intimidar os eleitores e evitar que eles votassem por meio de repressão policial. No sábado, centros de votação e de contagem de votos foram interditados. Metade das 2.315 escolas que funcionariam como seções eleitorais foi fechada.

