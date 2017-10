Atirador de Las Vegas transferiu US$ 100 mil para Filipinas

Antes de cometer um massacre em Las Vegas, o atirador Stephen Paddock fez uma transferência de US$ 100 mil para uma conta nas Filipinas, país de origem de sua namorada, Marilou Danley.

De acordo com a "NBC News", a movimentação financeira ocorreu uma semana antes do tiroteio, mas as autoridades ainda não conseguiram descobrir o motivo do envio. Nascida nas Filipinas, Danley é cidadã australiana e morava nos EUA.

No momento do ataque, ela estava em Hong Kong, onde foi ouvida por agentes norte-americanos, que descartaram ligação da mulher com o massacre em Las Vegas