Fontes do governo dos EUA negam vínculo de Estado Islâmico com tiroteio

Fontes do governo norte-americano negaram que existam indícios da ligação do grupo extremista Estado Islâmico com o tiroteio em Las Vegas, o qual deixou mais de 50 mortos e 400 feridos e é considerado a maior tragédia com arma de fogo na história do país.

"Não há nenhum sinal de vínculo entre o assassino e os grupos de terrorismo internacionais", disseram. Mais cedo, o EI havia assumido o ataque e dito que o atirador, o americano Stephen Paddock, de 64 anos, tinha se convertido recentemente ao Islã.

