Pelo menos 760 feridos no referendo catalão, dizem autoridades de saúde locais

O Ministério da Saúde da Catalunha informou que cerca de 761 moradores locais ficaram feridas depois de enfrentamentos com a polícia durante a votação da independência. Os dados anteriores falavam em 460 feridos.

No início do dia, várias seções de votação abriram por toda a Catalunha. O governo espanhol considera a votação ilegal e tomou medidas para frustrar o referendo. Mais cedo, o primeiro-ministro do país chamou o referendo de "encenação".

