'Não houve referendo de autodeterminação na Catalunha', diz Rajoy

O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy afirmou neste domingo que o Estado de direito prevaleceu na Catalunha para defender o uso da força contra a realização do referendo que prega a independência da região do restante da Espanha.

Rajoy relembrou que a Justiça espanhola havia proibido a realização do referendo, que acabou sendo levado adiante mesmo assim. Como resultado, mais de 760 pessoas ficaram feridas ao longo do domingo, em razão de confrontos com a polícia.

"Hoje não houve um referendo de autodeterminação na Catalunha. O Estado de direito permanece em vigor com todas as suas forças", disse o premiê, em pronunciamento feito na televisão.

Ainda segundo Rajoy, as forças de segurança "desempenharam o seu dever" na Catalunha e respeitaram uma ordem judicial para evitar que a votação ocorresse, acrescentou em seus primeiros comentários públicos sobre o referendo deste domingo.

"Teria sido mais fácil para todos olhar para o outro lado", disse o primeiro-ministro conservador. Além disso, o referendo foi um "ataque real ao Estado de direito […] ao qual o Estado reagiu com firmeza e serenidade".

"Cumprimos nossa obrigação, agimos de acordo com a lei e somente de acordo com a lei", acrescentou.

Acusações e diálogo

No início do dia, vários locais de votação foram abertos pela Catalunha durante o referendo sobre a independência da Espanha. O governo espanhol estava considerando o voto ilegal e tomou medidas para frustrar o referendo, incluindo o fechamento dos locais de votação. No entanto, as autoridades catalãs disseram que 96% das estações de voto estiveram disponíveis para votar.

De acordo com o Ministério da Saúde da Catalunha, 761 pessoas ficaram feridas em confrontos durante a votação da independência da região. O Ministério do Interior da Espanha disse que um total de 12 policiais espanhóis e dois oficiais da Guarda Civil ficaram feridos em confrontos com apoiadores do referendo.

O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse que a polícia usou a "força indiscriminada" contra as pessoas que demonstram "pacificamente". A polícia fechou 319 mesas de voto para o referendo, disse o porta-voz do governo catalão Jordi Turull em entrevista coletiva.

Vários políticos esquerdistas espanhóis exigiram que Rajoy demitiu por causa da repressão da polícia contra os manifestantes. Mas o primeiro-ministro culpou a agitação do governo catalão.

"A responsabilidade por esses atos exclusivamente e exclusivamente depende daqueles que promoveram a ruptura de legalidade e convivência", afirmou. Ele chamou o referendo de um processo que "só serviu para semear a divisão, empurrar os cidadãos para o confronto e as ruas para se revoltarem".

"Não vou fechar nenhuma porta, nunca fiz isso", acrescentou o primeiro-ministro, sugerindo que ele estaria disposto a negociar com a Catalunha para tentar satisfazer as demandas da região por uma maior autonomia.

"Amanhã devemos começar o trabalho de restauração da ordem constitucional e institucional […] Devemos restaurar a convivência pacífica [das regiões espanholas]. Nunca irei perder a oportunidade para o diálogo, nunca fiz isso. Vou permanecer aberto ao diálogo honesto, mas apenas com o quadro da lei e da democracia", disse Rajoy.

As pesquisas mostram que os catalães estão divididos sobre a questão da independência, mas a grande maioria faz um referendo legal sobre o assunto para resolver o problema.

>> Sputnik