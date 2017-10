O presidente da França, Emmanuel Macron, disse estar "indignado" com o ataque a facadas que deixou duas mulheres mortas em Marselha, no sul do país.

"Profundamente indignado por este ato bárbaro, sofrendo com as famílias e pessoas próximas às vítimas de Marselha. Saúdo os militares da [operação] Sentinela e os policiais que reagiram com sangue frio e eficácia", escreveu o mandatário no Twitter.