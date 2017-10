Homem esfaqueia policial e atropela quatro pessoas em ataque no Canadá

Um homem esfaqueou um policial e atropelou quatro pessoas com um caminhão em Edmonton, capital da província de Alberta, no Canadá, em um ataque que é investigado como "ato de terrorismo".

Segundo o chefe das forças de segurança na cidade, Rod Knecht, dentro do veículo foi encontrada uma bandeira do grupo jihadista Estado Islâmico (EI). O atentado ocorreu na noite do último sábado (30) e foi realizado por um homem de 30 anos, que está sob custódia da Polícia.

Por volta de 20h15 (horário local), o agressor jogou seu carro contra um bloqueio de trânsito perto do Estádio Commonwealth, fazendo um agente voar por cerca de cinco metros. Em seguida, o suspeito desceu do veículo, um Chevrolet Malibu, e esfaqueou o policial, fugindo a pé.

A vítima foi levada para um hospital, mas seu estado não é crítico. Pouco antes da meia-noite, um caminhão parou em um controle de segurança na Zona Norte da cidade, e um agente percebeu que o nome do motorista era semelhante ao do proprietário do Malibu. O veículo acelerou imediatamente em direção ao centro, onde as ruas estavam cheias de pessoas em bares e torcedores de futebol americano.

A perseguição só terminou após o caminhão atropelar quatro pedestres e capotar. "Durante a perseguição, o caminhão tentou atingir pedestres nas calçadas deliberadamente", disse Knecht. O chefe da Polícia ainda acrescentou que acredita que o agressor agiu sozinho, embora as autoridades continuem buscando possíveis cúmplices.

O Canadá integra a coalizão internacional contra o Estado Islâmico no Oriente Médio e no norte da África, mas, desde a posse do primeiro-ministro Justin Trudeau, em novembro de 2015, o país vem reduzindo sua participação na aliança.