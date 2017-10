Gritando 'Allahu Akbar', homem mata duas pessoas no Sul da França

Um homem esfaqueou e matou duas pessoas neste domingo (1º), em uma estação de trem em Marselha, no Sul da França, em mais um possível atentado terrorista no país.

De acordo com testemunhas, o agressor gritava "Allahu Akbar" ("Deus é grande" em árabe) antes de ser baleado e morto por militares da operação antiterrorismo "Sentinela", criada após os atentados de 2015.

O ataque ocorreu na estação Saint-Charles, a principal de Marselha, segunda maior cidade da França. "Depois do ataque perto da estação Saint-Charles, vou imediatamente para lá", escreveu no Twitter o ministro do Interior Gérard Collomb. O local foi evacuado pela Polícia.

A França é o país da Europa que mais sofreu com atentados terroristas nos últimos anos, incluindo o massacre na redação do jornal "Charlie Hebdo", que matou 12 pessoas em janeiro de 2015, e a série de ataques em Paris em novembro do mesmo ano, que fez 130 vítimas.