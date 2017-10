Estado Islâmico reage e reassume cidade que estava nas mãos do governo sírio

O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou neste domingo que combatentes do Estado Islâmico assumiram o controle da cidade de Al-Qaryatayn, na província de Homs, como parte de um contra-ataque mais amplo que integra a resistência terrorista a uma ofensiva feroz no leste da Síria.

Não houve comentários do exército sírio sobre as informações de que Al-Qaryatayn foi tomada pelos terroristas. A cidade está localizada a cerca de 300 quilômetros de Deir ez-Zor, o foco atual da campanha do governo sírio contra o Estado Islâmico.

As forças do governo sírio e as milícias aliadas recuperaram Al-Qaryatayn das mãos do Estado Islâmico há seis meses. O observatório disse que os jihadistas capturaram a cidade em um ataque surpresa lançado depois que seus terroristas se infiltraram na cidade.

O Estado Islâmico perdeu vastos territórios para o governo sírio e para as milícias sírias apoiadas apoiadas pelos Estados Unidos que realizam campanhas separadas contra as fortalezas do grupo na província oriental de Deir ez-Zor.

O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, cujo grupo luta contra o governo sírio, disse no sábado que os contra-ataques do Daesh eram esperados quando os jihadistas foram assediados e incapazes de recuperar o terreno.

A força aérea síria realizou ataques intensos contra posições do Estado Islâmico e fortificações em vários locais, disse uma fonte militar síria em um informe estatal neste domingo. Porém, ele não mencionou Al-Qaryatayn.

>> Sputnik