Coreia do Norte: EUA usarão diplomacia ou força para barrar capacidade nuclear

Os Estados Unidos irão impedir que a Coreia do Norte adquira plena capacidade nuclear, seja através da diplomacia ou da força, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, neste domingo.

"[Coreia do Norte] não obterá uma capacidade nuclear. Seja através da diplomacia ou da força depende do regime", escreveu Nauert em sua página do Twitter.

A declaração ocorreu algumas horas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o secretário de Estado, Rex Tillerson, estava "desperdiçando seu tempo" tentando se envolver em conversas de desnuclearização com Pyongyang.

No sábado, Tillerson disse que Washington tinha várias linhas de comunicação com a Coreia do Norte, e o país estava investigando a vontade de Pyongyang de se envolver em conversas de desnuclearização.

Mais tarde, o Departamento de Estado dos EUA disse que Pyongyang não mostrou interesse nem prontidão para discutir o problema nuclear.

Sobre isso, Nauert comentou que os canais diplomáticos estão abertos para o líder norte-coreano Kim Jong-un, mas que não será sempre assim.

"Os canais diplomáticos estão abertos para #KimJongUn por enquanto. Eles não estarão abertos para sempre", informou Nauert no Twitter.

>> Sputnik